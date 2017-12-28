МЭРТ намерено помогать продвижению строительства портовых терминалов

Украинская и китайские стороны договорились о содействии строительства портовых терминалов, элеваторов для транспортировки агропродукции и хранилищ в рамках совместного строительства "Экономического шелкового пути" или инициативы "Один пояс, один путь".

Текст плана действий Украины и Китайской Народной Республики (КНР) по реализации инициативы совместного строительства "Экономического пояса шелкового пути" и "Морского шелкового пути ХХІ столетия" обнародован на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, стороны также будут вместе создавать инфраструктурные объекты, такие как автомобильные и железнодорожные дороги, портовую инфраструктуру, будут развивать энергоэффективное строительство и рынки ипотечного кредитования.

В рамках усиления украинско-китайского сотрудничества в сельском хозяйстве стороны договорились исследовать и продвигать экологически чистую энергетику на базе агропроизводства и использование возобновляемых источников энергии.

Кроме того, в документе говорится о продвижении инвестиционного сотрудничества в авиационной, транспортной, энергетической отраслях, а также тяжелом машиностроении, пищевой, химической и электротехнической промышленности. Стороны также договорились о развитии сотрудничества по модернизации промышленности на основе государственно-частного партнерства.

Как следует из текста "плана действий", Украина и Китай намерены усилить взаимодействие между таможенными органами. В частности, стороны договорились проводить консультации, в частности, по вопросам китайского бизнеса в Украине.

"Стороны договорились наладить обмен предварительной информацией о товарах, перемещаемых между соответствующими странами", – говорится в "дорожной карте".

Как сообщалось, Китайская Народная Республика предусмотрела $7 млрд для сотрудничества с Украиной в рамках проектов в сфере торговли, инфраструктуры, промышленности и цифровой экономики.