Уже в ближайшее время может состояться новый этап переговоров по обмену пленными. Такое заявление сделала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире одного из украинских телеканалов.

"Формулу (обмена, - ред.) никто сегодня не знает, думаю, никто не скажет. Это вопрос переговоров. А что касается того, что это может быть в ближайшее время, это действительно правда, потому что во время подготовки к этому обмену мы наработали большое количество процедур и большое количество определенных моментов, которые облегчат нам жизнь в будущем", - подчеркнула Лутковская.

Она также отметила, что раньше со стороны боевиков было недоверие к документам, которые предоставляла украинская сторона при обмене.

По словам Лутковской, уже наработан механизм сверки документов: "Мы проводили такое количество переговоров, что сегодня мы имеем практически близкие отношения со всеми переговорщиками, в том числе с послом Тони Фришем, который постоянно принимал участие в наших переговорах со стороны ОБСЕ. Соответственно, сегодня мне кажется, что второй этап пойдет значительно проще и с большими шансами на быстрый успех".

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что граждане Украины, которые находятся в российских тюрьмах, не являются пленными .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира