Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после трех недель массовых протестов, связанных с подтасовками на выборах 20 октября.

В воскресенье Моралес согласился распустить избирательную комиссию, аннулировать официальные результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование. Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить ситуацию.

Глава Вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса уйти в отставку, после чего глава государства выступил с телеобращением, в котором завил, что покидает свой пост после 13 лет правления. Вслед за ним ушли в отставку еще около десяти высокопоставленных чиновников.

Напомним, что предварительные итоги прошедшего 20 октября голосования, указывали на возможность второго тура. Но избирательная комиссия объявила Моралеса победителем. Оппозиция отказалась признать победу Моралеса, и в стране вспыхнули масштабные протесты. Моралес в ответ объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

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