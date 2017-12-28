Российских военных, которых перебрасывали в Крым перед аннексией полуострова Россией, поднимали по тревоге, рассказал заместитель начальник штаба Военно-морских сил Украины Анатолий Бургомистренко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бургомистренко рассказал, сколько российских военных перебросили в Крым перед аннексией Фото: censor.net.ua Ранее он занимал должность начальника разведывательного управления штаба командования ВМС Украины – заместителя начальника штаба по разведке."Вообще за время до момента захвата штаба (штаба ВМС Украины в Севастополе. – ), до 19 числа на территорию Крыма было переброшено дополнительно еще до 30 тыс. личного состава", – заявил он.Бургомистренко добавил, что 24 марта в Крым прибыли еще примерно 200 российских военных, их отвезли на автомобилях без номерных знаков в пункты базирования частей Черноморского флота РФ.Разведка выяснила, что этих военных подняли и перебросили в Крым по тревоге, сказал он.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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