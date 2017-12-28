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Замглавы штаба ВМС Украины заявил, что до 19 марта 2014 года в Крым дополнительно перебросили до 30 тыс. российских военных
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28.12.2017 17:38
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Российских военных, которых перебрасывали в Крым перед аннексией
полуострова Россией, поднимали по тревоге, рассказал заместитель
начальник штаба Военно-морских сил Украины Анатолий Бургомистренко.
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рассказал, сколько российских военных перебросили в Крым перед
аннексией Фото: censor.net.ua Ранее он занимал должность начальника
разведывательного управления штаба командования ВМС Украины –
заместителя начальника штаба по разведке."Вообще за время до
момента захвата штаба (штаба ВМС Украины в Севастополе. –
), до 19 числа на территорию Крыма было переброшено дополнительно
еще до 30 тыс. личного состава", – заявил он.Бургомистренко
добавил, что 24 марта в Крым прибыли еще примерно 200 российских
военных, их отвезли на автомобилях без номерных знаков в пункты
базирования частей Черноморского флота РФ.Разведка выяснила, что
этих военных подняли и перебросили в Крым по тревоге, сказал он.В
Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению
Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны
и посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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