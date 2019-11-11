Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний США.

"В легочных заболеваниях в США, связанных с электронными сигаретами, которые привели к десяткам жертв, может быть виновен ацетат витамина Е, иногда используемый в качестве присадки для сигарет", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя директора центра доктора Энн Шучат, этот вывод специалистов стал прорывом в исследованиях - хотя необходимо провести еще ряд тестов.

"Эти новые выводы являются определяющими. У нас есть главный виновник",- отметила ученый. И добавила, что наполнители электронных сигарет могут содержать еще много опасных веществ.

По данным американских ученых, ацетат витамина Е был обнаружен у 29 пациентов по меньшей мере из десяти штатов страны, которые заболели "вейпинговой болезнью".

По состоянию на начало ноября, ее зафиксировали у 2051 человека, постоянно пользовавшихся электронными сигаретами и сопутствующими устройствами. По крайней мере 40 человек погибли.

Ацетат витамина Е используется в некоторых других видах продуктов, таких как лосьоны и пищевые добавки. Однако существует большая разница между нанесением витамина Е на кожу или потреблением в виде таблеток - и вдыханием его ацетата, подчеркнули в Центре контроля и профилактики заболеваний в США.

Как сообщалось, глава американской компании-производителя электронных сигарет Juul Labs Кевин Бернс ушел в отставку на фоне роста количества смертей от электронных сигарет.

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