В сети АЗК и кафе WOG новая "вкусная" акция: скидки предлагают на сладкие пончики, сообщает пресс-служба компании, передает

"Покупайте сладкие пончики "Розовый" или "Сладкая сказка" со скидкой - 4 гривны, воспользовавшись для расчета карточкой PRIDE", - сообщили в WOG.

При покупке сладких пончиков вместе с кофе, товар будет стоить по акционной цене, отметили в компании

"Вместе с кофе еще выгоднее: латте или капучино + Донат на выбор по акционной цене 39 грн", - отметили в WOG.

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