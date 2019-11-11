"Завтра. Продаём землю. Готовьтесь." Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

В понедельник, 11 ноября, на автомагистрали во Львовской области началась акция протеста "Нет распродаже Украины!". В селе Малые Подгорцы представители "Всеукраинской Аграрной Рады" и Национального корпуса заблокировали движение по дороге.

По словам организаторов, люди возмущены обманом и коварными действиями властей в вопросах введения рынка земли. Несмотря на свои обещания не ставить на рассмотрение ни один из законопроектов относительно рынка земли, на следующей неделе проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым открывается рынок земли, включен в проект повестки дня работы Верховной Рады Украины.. Окончательное решение примут именно в понедельник на очередном заседании согласительного совета. Это означает, что власть планирует принять этот законопроект до проведения парламентских слушаний относительно земельной реформы, которая назначена на 4 декабря 2019 года.



Участники акции потребуют отозвать оба законопроекты (№2178, №2178-10), поскольку они направлены на полную олигархизацию аграрного сектора и тотальное уничтожение малого и среднего фермера.

"Я думаю, что в связи с неоднозначным отношением дерутатов к открытию сейчас рынка земли и массовым неприятием этой перспективы гражданами, вопрос такого уровня может инициировать только лично Президент.

Внести свой законопроект, и взять на себя ответственность.

Ситуация, в которой это запускают через депутатов, давят на них ради принятия и выставляют их потом крайними, неприемлема." - Заявил "слуга" Максим Бужанский.

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