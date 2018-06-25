Сборная Уругвая заняла первое место в группе А после победы над
хозяевами турнира – 3:0. Начало крупной победе Уругвая положил
штрафной от Суареса Фото: ЕРА Матч лидеров группы А прошел в
Самаре.На 10-й минуте Луис Суарес со штрафного вывел
южноамериканцев вперед.Удвоить преимущество уругвайцам на 23-й
минуте помог автогол полузащитника сборной России Дениса
Черышева.На 37-й минуте хозяева первенства остались
вдесятером – за грубую игру вторую желтую карточку получил
Игорь Смольников.На 90-й минуте Уругвай довел счет до крупного.
Ударом с близкого расстояния отличился Эдинсон Кавани.Таким
образом, уругвайцы заняли первое место в группе с девятью очками,
россияне остались вторыми с шестью пунктами. Обе команды вечером 25
июня узнают своих соперников по 1/8 финала.
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