Сборная Уругвая заняла первое место в группе А после победы над хозяевами турнира – 3:0. Начало крупной победе Уругвая положил штрафной от Суареса Фото: ЕРА Матч лидеров группы А прошел в Самаре.На 10-й минуте Луис Суарес со штрафного вывел южноамериканцев вперед.Удвоить преимущество уругвайцам на 23-й минуте помог автогол полузащитника сборной России Дениса Черышева.На 37-й минуте хозяева первенства остались вдесятером – за грубую игру вторую желтую карточку получил Игорь Смольников.На 90-й минуте Уругвай довел счет до крупного. Ударом с близкого расстояния отличился Эдинсон Кавани.Таким образом, уругвайцы заняли первое место в группе с девятью очками, россияне остались вторыми с шестью пунктами. Обе команды вечером 25 июня узнают своих соперников по 1/8 финала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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