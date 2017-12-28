|Собчак резко сменила имидж: в сети заметили схожесть с политиком из Украины
|28.12.2017 17:44
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Объявившая об участии в выборах президента журналистка Ксения Собчак резко сменила имидж и заплела косу.
Об этом на своей странице в написал украинский блогер и журналист Денис Казанский, передает .
"Собчак стала заплетать косу. Кого-то мне это напоминает", - прокомментировал он, намекнув, скорее только, на лидера "Батьківщини" Юлию .
Пользователи сети также заметили сходство Собчак с , и шутят, что якобы после этого журналистка станет премьер-министром России.
"У нее Стас Белковский политконсультант. Он также интересуется Украиной и ", "Так одни и те же политтехнологи, кажется", "Это наверняка умышленно для профанации самой идеи оппозиции в России. Обычный Кремлевский проект", "Будет премьером", - пишут комментаторы в Facebook.
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