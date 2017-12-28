Честно говоря, не намеревался писать что-либо политическое до праздников. Потому что политикой накануне НГ интересуется только нездоровое общество.

О этом пишет Александр Кочетков, информирует еizvestia.com.

Единственное стоящее событие — освобождение военнопленных.

Часть ребят вытащили из натурального ада. Это главное! И бог с ними, с теми, кто перерезает ленточки и пиарится уже и на таких одновременно счастливых, трагических и крайне деликатных вещах.

Часть ребят осталась в заложниках. И это означает, что Кремль оставляет шантажный ресурс для дальнейших кровавых игрищ судьбами людей и стран. За оставшихся в ДНР-ЛНР надо бороться. И молиться за их освобождение вне зависимости от конфессии и патриархата.

Еще часть украинских воинов, в первые месяцы вставших на защиту отчизны и в той военной сумятице попавших в плен, была вывезена в Чечню, Дагестан и другие части недоимперии, куда опасается вмешиваться даже тамошняя центральная власть. Их судьба действительно ужасна и, скорее только, им суждено погибнуть в средневековом рабстве.

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И об этом нельзя забывать — это тоже цена нашей свободы. И через эту страшную цену переступает наша власть, не желая и не умея строить справедливую счастливую Украину.

Но сесть к компу меня заставила трансляция суда над Януковичем.

Блин, нашими врагами предполагалось, что это будет показательная политическая расправа с заранее написанным приговором. Но военная прокуратура «Тепловизора» ухитрилась превратить процесс в судилище над Революцией Достоинства!

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То есть, обвинительные материалы подготовлены отвратительно, свидетели, в большинстве своем, подобраны неубедительные.

Адвокаты ведут себя развязно, выступают с чисто «разоблачительными» речами, рассказывая, что «если бы не ваш переворот, то все было бы отлично. Потому что при Януковиче не было ни аннексии Крыма, ни войны на Донбассе» — это близко к тексту из выступления адвоката, между прочим.

Наша вата, полагаю, заходится от счастья и уже предчувствует реванш.

Впечатление, что приговором должно быть награждения Януковича орденом Дружбы Народов…

В очередной раз убеждаюсь, что бездарность и бестолковость — не меньшие враги успешной Украины, чем жадность и беспринципность.

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