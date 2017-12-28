|Венгрия продолжает блокировать евроатлантической интеграции Украины, - посол
|28.12.2017 17:44
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По словам Пристайко, Венгрия заявляет о готовности иди до конца, защищая "интересы закарпатских венгров"Несмотря на положительные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжает блокировать евроатлантической интеграции Киева.
Фото: ukrinform.com
Такое мнение высказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью "Укринформа" .
"Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличному измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем ожидали мы. Сближение позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности также " , - сказал посол.
По словам Пристайко, потеряв надежду на применение мощного международно-правового рычага против Украины, которым мог бы быть отрицательное заключение Венецианской комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности иди до конца, защищая "интересы закарпатских венгров".
"Это - опасная и непродуктивная позиция" , - подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.
Напомним, что Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положений закона Украины "Об образовании" .