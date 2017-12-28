По словам Пристайко, Венгрия заявляет о готовности иди до конца, защищая "интересы закарпатских венгров"

Такое мнение высказал глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью "Укринформа" .

"Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличному измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем ожидали мы. Сближение позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договоренности также " , - сказал посол.

По словам Пристайко, потеряв надежду на применение мощного международно-правового рычага против Украины, которым мог бы быть отрицательное заключение Венецианской комиссии, Венгрия не отступила, а, наоборот, заявляет о готовности иди до конца, защищая "интересы закарпатских венгров".

"Это - опасная и непродуктивная позиция" , - подчеркнул глава Миссии Украины при НАТО.