На Новый год в Украине сохранится теплая погода, однако в западных и северных областях может пройти мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 31 декабря, на западе, востоке и Винницкой, Житомирской и Черниговской областях ожидается дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины - облачно, но без значительных осадков.

В ночное время температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем - от +3 до +5 градусов. В южных областях кое-где ожидается до 8 градусов тепла.

В Киеве 31 декабря синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, ночью -1+1, днем - до +3 градусов.

В понедельник, 1 января, в западных, северных и некоторых центральных областях Украины пройдут дожди с мокрым снегом.

Днем температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, на юге страны - до 9 градусов тепла. Ночью в центральной части Украины ожидается небольшой холод - не ниже -1 градуса.

В Киеве 1 января пройдет дождь с мокрым снегом, ночью до +2 градусов, днем - от +4 до +6 градусов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 28 декабря, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с .

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