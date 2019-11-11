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В Киеве на рынке "Юность" произошел пожар
11.11.2019 11:19
На рынке "Юность" в Киеве загорелся павильон, который перерос в пожар Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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