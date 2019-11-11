В Киеве на рынке "Юность" произошел пожар - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Киеве на рынке "Юность" произошел пожар
11.11.2019 11:19
На рынке "Юность" в Киеве загорелся павильон, который перерос в пожар
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
который
перерос
пожар
павильон
загорелся
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->