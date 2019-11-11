Мексика готова предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.

«В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу», – написал Эбрард.

До этого он опубликовал сообщение, в котором назвал происходящее в Боливии «военной операцией», которую Мексика отвергает.

«Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет», – добавил он.

Накануне стало известно, что из-за массовых протестов в Боливии президент Эво Моралес объявил о своей отставке. Также ушло в отставку все высшее руководство страны.

Все властные полномочия переходят ко второму зампредседателя сената Боливии Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

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