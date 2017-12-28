Супруга защитника футбольной команды "Шахтер" Ярослава Ракицкого
Ольга и группа #МОЙГОРОД презентовали клип на песню "Солнце". В
ролике снялись футболист Ракицкий и его с Ольгой дочь Ярослава,
родившаяся 23 апреля 2017 года. Режиссер ролика – Катя Царик.
"Песня "Солнце" меня захватила. Она не может не трогать любого
человека. У меня возникло желание снять что-то очень воздушное,
очень светлое, что будет подчеркивать, что женщина – это и есть
природа, что мать – это и есть что-то божественное” – рассказала
она. | Ракицкая показала свою семью в новом клипе Скриншот:
Ольга Ракицкая / YouTube Клип набрал на YouTube почти 3 тыс.
просмотров за несколько часов с момента публикации.видео
Видео: Ольга Ракицкая / YouTube