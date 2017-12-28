Супруга защитника футбольной команды "Шахтер" Ярослава Ракицкого Ольга и группа #МОЙГОРОД презентовали клип на песню "Солнце". В ролике снялись футболист Ракицкий и его с Ольгой дочь Ярослава, родившаяся 23 апреля 2017 года. Режиссер ролика – Катя Царик. "Песня "Солнце" меня захватила. Она не может не трогать любого человека. У меня возникло желание снять что-то очень воздушное, очень светлое, что будет подчеркивать, что женщина – это и есть природа, что мать – это и есть что-то божественное” – рассказала она. | Ракицкая показала свою семью в новом клипе Скриншот: Ольга Ракицкая / YouTube Клип набрал на YouTube почти 3 тыс. просмотров за несколько часов с момента публикации.видео Видео: Ольга Ракицкая / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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