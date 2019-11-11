Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко и первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа лично проверили ход проведения испытаний, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ в Facebook.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал руководитель национального флота адмирал Игорь Воронченко

После завершения ряда испытаний, патрульные катера Р190 "Слов'янськ" и Р191 "Старобільськ" будут включены в состав ВМС ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Как сообщалось, катера были доставлены из США в Одессу 21 октября после дооборудования и успешных испытаний. Вскоре 32 украинских моряка, прошедшие 10-недельную подготовку в США, будут нести службу на Р190 «Слов'янськ» и Р190 «Старобільськ» по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Катера типа Island - быстроходные суда, которые строились в течение 80- 90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч. Личный состав - до 18 моряков, в том числе три офицера. На вооружении катеров - автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster калибра 25 мм и два пулемета М2НВ калибра 12,7 мм. Корабли также оборудованы радиолокационной станцией, на борту каждого есть моторная лодка.

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