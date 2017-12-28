Представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции назначен национальным координатором по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НАПК, передает

"Согласно документу, координатором назначен член НАПК Александра Серегина. На национального координатора возложены обязанности принимать меры по координации работы центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с реализацией Стамбульского плана действий, и получать в установленном порядке от них соответствующую информацию, проводить мониторинг реализации Стамбульского плана действий, налаживать сотрудничество с национальными органами стран - членов Стамбульского плана действий и т.д. ", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" НАПК обеспечивает формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики, а также координирует выполнение международных обязательств в сфере формирования и реализации антикоррупционной политики.

Украина является участницей Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, предусматривающий определение правительствами стран-участниц национальных координаторов, которые будут представлять страну в международных контактах, связанных с его выполнением.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило обоснованный вывод по выявлению признаков правонарушения связанного с коррупцией, совершенного председателем Ивано-Франковского областного совета.

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