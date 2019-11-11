В российской столице произошла жуткая трагедия. Здесь женщина неожиданно выбросилась с девятого этажа многоквартирного дома вместе со своими детьми. Об этом сообщает новостной интернет-проект Mash .

Трагедия произошла сегодня, 11 ноября, примерно в 08:50 в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы.

Уже установлена личность женщины: это 36-летняя Людмила Соколова. Сама она и ее 9-месячная дочь Анна погибли. Старший ребенок Соколовой, мальчик по имени Дмитрий, выжил. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также известно имя главы семьи - это Виталий Соколов, который работает механиком.

Предварительно выяснены некоторые обстоятельства происшествия. Утром Виталий, как обычно, вышел на работу. Оставшись одна, Людмила вызвала скорую помощь. Она пожаловалась на недомогание дочки Ани, снижение у ребенка аппетита и общую слабость. Когда врачи приехали, дверь им никто не открыл. По неизвестным причинам Соколова решила выпрыгнуть из окна с детьми. Она оставила предсмертную записку с просьбой не сажать мужа в тюрьму за ее поступок.

Известно, что Виталий находится в состоянии шока, им занимаются врачи.

По словам родственницы, из-за послеродовой депрессии Людмила была вынуждена обратиться к психологу. Молодая мать страдала из-за того, что старший мальчик был тяжело болен - у него были проблемы с головным мозгом. После рождения девочки к страхам присоединились переживания насчет младшей, например. Людмила не могла спокойно переносить отсутствие аппетита у младенца и винила себя.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следственный комитет возбудил уголовное по статье "Убийство".

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