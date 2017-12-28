|За правду, закон и Украину я готов бороться, готов, если надо, умереть. Северион Дангадзе. Видео
|28.12.2017 17:52
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В Апелляционном суде Киева продолжается заседание по рассмотрению апелляции соратника лидера партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе. Суд объявил перерыв по просьбе адвоката Дангадзе Романа Кругляка.
Дангадзе обвиняют в создании преступной организации, которая якобы финансировала акций протеста МихоМайдана с целью свержения государственной власти.
Дангадзе в своих ответах суду заявил, что обвинения в его адрес - часть кампании по преследованию Михо. При этом он и его утверждает, что найденные 2300 евро могли подбросить силовики.
"Евро у меня в этот день не было. Я не имею понятия, что это за деньги были обнаружены в машине", - сказал Дангадзе.
Адвокаты просят суд отменить его фактический арест, и заменить на меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Суд взял перерыв.
В перерыве выступил Михаил Саакашвили. Он обвинил прокурора Кулика, который ведет его и Дангадзе дело, в том, что он коррупционер.
Аналогичные обвинения в воровстве были озвучены им в адрес Генпрокурора Юрия Луценко и его жены.