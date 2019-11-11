Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине
11.11.2019 11:37
Зеленский сменил своего представителя в Кабмине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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