Как избирали нового лидера и почему «жертвы турборежима» были против

Сейчас в Парковом завершают последние приготовления к полноценному переезду структуры СН. Руководство и большинство персонала партии уже второй месяц как работают с видом на Днепр, а с Парковым подписан долгосрочный договор аренды. «Проживание» Слуге народа обходится в несколько миллионов гривень в месяц.

Поэтому сегодняшний съезд можно воспринимать как своего рода новоселье. Только вместо кошки первыми решили запустить журналистов.

«Чтобы партийный лифт качественно работал, партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать. Если мы растеряем рейтинг, мы не станем возбуждать кандидатов», – заявил Корниенко на съезде, комментируя планы партии по подготовке к местным выборам и привлечению новых лиц.

Ему также не понравилось, что сначала съезд избрал нового главу – и только потом принял в ряды партии новых членов. «Нас 254, мы же команда, мы же одно целое. Почему тогда вы сами приняли решение и после этого формально провели съезд?!» – заявил Поляков. Кроме того, по его словам, между тех, кто голосовал за Корниенко, есть люди, которые «продавали округа на парламентских выборах».

Собеседники LIGA.net в руководстве фракции не отдельно хотят говорить о Полякове и его заявлениях. «Поляков – это жертва турборежима», – иронизирует один из руководителей СН.

Дубинский, который недавно запустил свою авторскую программу на телеканале 1+1 олигарха Игоря Коломойского, объяснил свое членство так: «Я хочу находится в политсовете партии, потому что распределение партийных ячеек перед местными выборами будет очень важно. Этот процесс должен быть прозрачным».

Дубинский также во время съезда задал прямой вопрос Корниенко, когда будут определяться с руководством областных ячеек. Глава партии ответил, что этот вопрос будет решен через два месяца на следующем этапе съезда, поскольку нужно завершить подготовку новой редакции устава.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира