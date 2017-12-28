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И деловые взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле
28.12.2017 17:52
И деловые взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле
Джихадисты утверждают, что теракт совершил один смертник
Террористическая группировка "Исламское государство" (и деловые) взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
И деловые взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле Фото:reuters

Теракт совершил один смертник в начиненном взрывчаткой жилете, после чего произошло еще три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq, связанное с Идил.

При этом никаких подтверждений причастности группировки к теракту агентство не предоставило.

Напомним, что в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле 27 декабря 40 человек погибли , еще 30 получили ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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