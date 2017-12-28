|И деловые взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле
|28.12.2017 17:52
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Джихадисты утверждают, что теракт совершил один смертникТеррористическая группировка "Исламское государство" (и деловые) взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
Фото:reuters
Теракт совершил один смертник в начиненном взрывчаткой жилете, после чего произошло еще три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq, связанное с Идил.
При этом никаких подтверждений причастности группировки к теракту агентство не предоставило.
Напомним, что в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле 27 декабря 40 человек погибли , еще 30 получили ранения.
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