Джихадисты утверждают, что теракт совершил один смертник

Теракт совершил один смертник в начиненном взрывчаткой жилете, после чего произошло еще три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq, связанное с Идил.

При этом никаких подтверждений причастности группировки к теракту агентство не предоставило.