Уволить Андрея Геруса мало, он должен сдать мандат и пойти под суд. Так на своей странице в Facebook глава Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал увольнение Геруса с должности представителя президента в Кабмине.

"Приветствую решение Зеленского уволить Геруса с должности представителя президента в правительстве. Но этого недостаточно. Автор предательской "формулы Геруса", по которой Украина стала жертвой энергетической агрессии России, должен сдать депутатский мандат и пойти под суд! Врагов Украины надо очень жестко наказать, чтобы другим предателям было не повадно торговать национальными интересами Украины", - написал Ляшко.

Напомним, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.

Позже полиция открыла уголовное дело по факту драки. Правоохранители не указали, по какой статье начато расследование. В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность представителя президента в Кабмине Алексея Перевезенцева.

Ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого – директором юридического департамента там же.

Параллельно 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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