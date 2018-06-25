Похищенным сегодня в центре Киева мужем есть сын представителя посольства Ливии в Украине. Об этом сообщил информированный источник.

"Похищенный есть сын дипломата Ливии", - сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня с полудня киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые на улице Тургеневской насильно посадили мужчину в автомобиль, введен план "перехват".



Напомним, пенсионер на Харьковщине несколько дней держал 9-летнюю девушку в закрытой котельной.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира