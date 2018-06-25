|Похищенным в Киеве неизвестными есть сын представителя посольства Ливии в Украине
|25.06.2018 18:12
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Похищенным сегодня в центре Киева мужем есть сын представителя посольства Ливии в Украине. Об этом сообщил информированный источник.
"Похищенный есть сын дипломата Ливии", - сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня с полудня киевские полицейские разыскивают
злоумышленников, которые на улице Тургеневской насильно посадили
мужчину в автомобиль, введен план "перехват".
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