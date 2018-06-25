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Похищенным в Киеве неизвестными есть сын представителя посольства Ливии в Украине
25.06.2018 18:12

Похищенным сегодня в центре Киева мужем есть сын представителя посольства Ливии в Украине. Об этом сообщил информированный источник.

"Похищенный есть сын дипломата Ливии", - сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня с полудня киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые на улице Тургеневской насильно посадили мужчину в автомобиль, введен план "перехват".

Напомним, пенсионер на Харьковщине несколько дней держал 9-летнюю девушку в закрытой котельной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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