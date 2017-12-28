Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о том, каких чудес ждет в 2018 году: Лига чемпионов на "Донбасс Арене" и сильная Украина. "Донбасс Арена" была домашним стадионом "Шахтера" Фото: ЕРА (архив) "Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, надежный мир. Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не выживают", – заявил Ахметов.Бизнесмен подчеркнул, что хочет видеть Украину сильным государством."Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы были счастливы. Что нам для этого нужно? Нам нужен стабильный экономический рост. И я хочу сказать, что наша Группа (СКМ. – ) будет продолжать делать все для экономического роста страны. Будет делать все, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, а значит – жили счастливо", – добавил Ахметов.Ринат Ахметов – хозяин группы компаний СКМ (“Систем Кэпитал Менеджмент“). Группа владеет контрольными пакетами акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба “Шахтер“.Боевики "ДНР" взяли под контроль домашний стадион футбольного клуба "Шахтер" "Донбасс Арена" 28 февраля 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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