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Ахметов заявил, что в 2018 году мечтает услышать гимн Лиги чемпионов на "Донбасс Арене"
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28.12.2017 17:53
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о том, каких чудес
ждет в 2018 году: Лига чемпионов на "Донбасс Арене" и сильная
Украина. "Донбасс Арена" была домашним стадионом "Шахтера" Фото:
ЕРА (архив) "Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги
чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун,
как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране
наступил стабильный, надежный мир. Это будет означать, что люди
больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не
выживают", – заявил Ахметов.Бизнесмен подчеркнул, что хочет видеть
Украину сильным государством."Я хочу, чтобы Украина была очень
сильным государством, а украинцы были счастливы. Что нам для этого
нужно? Нам нужен стабильный экономический рост. И я хочу сказать,
что наша Группа (СКМ. – ) будет продолжать делать все для
экономического роста страны. Будет делать все, чтобы люди имели
достойную работу и достойную зарплату, а значит – жили счастливо",
– добавил Ахметов.Ринат Ахметов – хозяин группы компаний СКМ
(“Систем Кэпитал Менеджмент“). Группа владеет контрольными пакетами
акций более 100 предприятий в горно-металлургической,
энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах,
медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов
также является президентом и владельцем футбольного клуба
“Шахтер“.Боевики "ДНР" взяли под контроль домашний
стадион футбольного клуба "Шахтер" "Донбасс Арена" 28 февраля 2017
года.
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