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SpaceX запустит ракету с 60 спутниками для раздачи интернета
11.11.2019 11:56
Американская компания по производству космической техники "SpaceX" запланировала запустить на низкую околоземную орбиту ракету "Falcon 9" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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