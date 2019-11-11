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SpaceX запустит ракету с 60 спутниками для раздачи интернета
11.11.2019 11:56
Американская компания по производству космической техники "SpaceX" запланировала запустить на низкую околоземную орбиту ракету "Falcon 9"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
украина
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