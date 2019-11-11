Если саммит не состоится 24 или 26 ноября, то вряд ли следует надеяться, что встреча «четверки» состоится вообще.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источник в Офисе президента.

Как пишет издание, если саммит в эти даты не состоится, то, по словам источника, «до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча «четверки» когда-либо вообще получится».

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дата встречи в «нормандском формате» зависит от России. Украина, Франция и Германия готовы к «нормандскому саммиту».

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