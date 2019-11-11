Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на собственные источники.

"Британская разведка провела секретную операцию с целью защиты телефонов депутатов от российских хакеров накануне выборов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это связано с тем, что на телефонные номера некоторых политиков совершены кибератаки из-за пределов страны.

На время операции депутатам запретили пользоваться личными телефонами и компьютерами, а также рекомендовали не поднимать на заседаниях вопрос о взломах.

По словам одного из парламентариев, ему сообщили, что была совершена «скоординированная попытка взлома его банковских счетов из другого государства».

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