Посольство Соединенных Штатов Америки в Турции готово возобновить выдачу виз гражданам этой страны. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте американской дипмиссии.

"Государственный департамент США уверен, что ситуация в области безопасности была настолько улучшена, что позволило бы в полной мере восстановить визовые услуги в Турции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены открытием дел в отношении граждан США, которые были арестованы в условиях чрезвычайного положения.

Стоит отметить, что американские должностные лица выразили готовность сотрудничать с турецкими коллегами для поиска удовлетворительных решений этих дел.

В то же время в посольство Турции в Вашингтоне также заявили о намерении восстановить процесс выдачи виз американцам.

"Миссия Турции в США отменит визовые ограничения для граждан США", - сообщает AFP в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на турецкое посольство.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти США хотят наказать Турцию за отказ следовать навязанным американским сценарием .

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