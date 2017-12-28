Российских военных, которых перебрасывали в Крым перед аннексией полуострова Россией, поднимали по тревоге, рассказал заместитель начальник штаба Военно-морских сил Украины Анатолий Бургомистренко.

До 19 марта 2014 года в Крым дополнительно перебросили до 30 тыс. российских военных, сказал заместитель начальник штаба Военно-морских сил (ВМС) Украины Анатолий Бургомистренко во время судебного заседания по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, передает корреспондент интернет-издания «ГОРДОН», информирует еizvestia.com.

Ранее он занимал должность начальника разведывательного управления штаба командования ВМС Украины – заместителя начальника штаба по разведке.

«Вообще за время до момента захвата штаба (штаба ВМС Украины в Севастополе. – «ГОРДОН»), до 19 числа на территорию Крыма было переброшено дополнительно еще до 30 тыс. личного состава», – заявил он.

Бургомистренко добавил, что 24 марта в Крым прибыли еще примерно 200 российских военных, их отвезли на автомобилях без номерных знаков в пункты базирования частей Черноморского флота РФ.

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Разведка выяснила, что этих военных подняли и перебросили в Крым по тревоге, сказал он.

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.

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