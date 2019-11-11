|Пролилась кровь: филаретовцы из УПЦ КП штурмом захватывают суд
|11.11.2019 12:28
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Сегодня, 11 ноября, в Киеве проходит Крестный ход сторонников УПЦ КП Филарета против ликвидации их церкви. Участники хода прошли до Офиса президента и Кабмина, где передали свои требования, а вот под зданием Киевского Апелляционного суда произошло ЧП.
Представителей УПЦ КП не пустили на заседание, где слушается их иск. Верующим объяснили, что якобы в суде находятся представители ликвидационной комиссии.
После этого между Нацгвардией и сторонниками УПЦ началась массовая драка, верующие попытались штурмом взять здание суда, выбили двери, а нацгвардейцы применили против них слезоточивый газ.
Об этом с места событий передает корреспондент
10 ноября, глава УПЦ КП Филарет призвал своих единомышленников на акцию протеста на Европейской площади в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевского патриархата.
Акция начнется завтра, 11 ноября, в 9:00. В пресс-службе говорят, что Поместный собор ПЦУ не создавал ликвидационной комиссии УПЦ КП, так что их церковь до сих пор существует.
В Киевском патриархате считают, что Минкульт Украины не имел законного права снимать с регистрации УПЦ КП.