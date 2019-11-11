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Разумков рассказал, когда будет принят госбюджет-2020
11.11.2019 12:33
Разумков заявил, что Рада рассмотрит госбюджет-2020 во втором чтении 14 ноября Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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