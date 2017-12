Певица Рианна показала видеозапись двоюродного брата, которого убили в Барбадосе. Рианна: Будь благодарен за жизнь, человек Фото: badgalriri / Instagram Пост она опубликовала в Instagram."Просыпаться – это прекрасно". Будь благодарен за жизнь, человек", – написала она. "It's nice to wake up" Be grateful for life man. #RIPTavon @merka * 95 Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 27, 2017 at 7:45 PST 21-летний Тэвон Кейсин Элейн был найден мертвым на улице Барбадоса. Об этом сообщает Metro.В него несколько раз выстрелил неизвестный мужчина.Медики не успели спасти молодого человека. Он скончался в больнице. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



