Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Британская MI5 защищает телефоны депутатов от российских хакеров • Патрульные катера ВМС прошли испытания, экипажи готовили по стандартам НАТО • Ученые США установили главного виновника "эпидемии вейпинга" • Украина на несколько дней превратится в "туманный Альбион" • Мазур заявил, что не принимал участия в боевых действиях в Чечне, а был там как журналист • Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели • 6 секретов сочных отбивныхвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: история, Германия, общество, Берлинская стена, Берлин, годовщина. Берлінський мур: 30 років нема фізично, але все ще є у головах 105история, Германия, общество, Берлинская стена, Берлин, годовщина. Берлінський мур відокремлював Західний Берлін від східнонімецької держави НДР, яка перебувала в сфері впливу СРСР. Бетонна конструкція була споруджена в 1961 році. При спробах подолати її були вбиті сотні людей. 9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був проломлений. Ця подія стала символом падіння комуністичних режимів у Центральній і Східній Європі і возз’єднання не лише Німеччини, а й Європи. Загалом у місті за тиждень пройшло понад 200 заходів, присвячених річниці. На фото – екскурсія для дітей біля музею Берлінського муру на Бернауер-штрассе Фоторепортажи Популярные теги митинги, протесты, АТО, путешествия, Александр Зубко, Киев, традиции, катастрофы, Верховная Рада, самолеты, фотоконкурсы, столкновения, заводы, война, суд, город, выставки, депутаты, ВСУ, выборы, оккупация, тест-драйв, искусство, беспорядки, вера, пейзажи, Динамо, концерты, мир, учения, Львів, музыка, туризм, Дмитрий Дятлов, #Євромайдан, акции, дети, праздники, живопись, милиция, транспорт, женщины, Донбасс, портрет, США, марш, фотопроект, история, знаменитости, фотографы, парады, церковь, спорт, люди, автомобили, Одесса, цирк, политика, Путин, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, НАТО, соревнования, досуг, кошки, фестивали, полиция, зима, военная техника, архитектура, культура, аннексия Крыма, технологии, ЗСУ, природа, футбол, мода, юмор, авиация, дизайн, общество, Шахтер, уикенд, экология, политики, фотоподборки, Карпаты, корабли, Нацгвардия, фотография, Львов, Порошенко, Россия, Майдан, бизнес, ВМС, животные, джаз, солдат, Саакашвили Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис митинги, протесты, АТО, путешествия, Александр Зубко, Киев, традиции, катастрофы, Верховная Рада, самолеты, фотоконкурсы, столкновения, заводы, война, суд, город, выставки, депутаты, ВСУ, выборы, оккупация, тест-драйв, искусство, беспорядки, вера, пейзажи, Динамо, концерты, мир, учения, Львів, музыка, туризм, Дмитрий Дятлов, #Євромайдан, акции, дети, праздники, живопись, милиция, транспорт, женщины, Донбасс, портрет, США, марш, фотопроект, история, знаменитости, фотографы, парады, церковь, спорт, люди, автомобили, Одесса, цирк, политика, Путин, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, НАТО, соревнования, досуг, кошки, фестивали, полиция, зима, военная техника, архитектура, культура, аннексия Крыма, технологии, ЗСУ, природа, футбол, мода, юмор, авиация, дизайн, общество, Шахтер, уикенд, экология, политики, фотоподборки, Карпаты, корабли, Нацгвардия, фотография, Львов, Порошенко, Россия, Майдан, бизнес, ВМС, животные, джаз, солдат, СаакашвилиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Загалом у місті за тиждень пройшло понад 200 заходів, присвячених річниці. На фото – екскурсія для дітей біля музею Берлінського муру на Бернауер-штрассе Радіо Свобода Німеччина 11.11.2019



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