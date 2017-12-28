Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины . Вместе со своим старшим братом - Владиславом Марченко, занимающий пост заместителя главы Запорожского областного совета, Марк организовал схему по проведению фальшивых тендеров через систему госзакупок "Прозорро". Суммарно схема позволила ее создателям получить 87000000 гривен.

По предварительным данным следствия, братья Марченко вместе с сообщниками за 2017 провели более 10 тендеров из-за "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, а также спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Тендеры de facto не проводились, так как к участию не допускались посторонние фирмы. По мнению следствия, государственный заказ разыгрывался между подконтрольными предприятиями, часть которых обладает явными признаками фиктивности.

После тендеров складывались документы о выполнении работ и услуг, которые на деле не проводились. Полученные деньги переводились на счета подконтрольных фирм, а уже оттуда шли фиктивным предприятием для дальнейшего обналичивания.

По состоянию на сегодняшний день, Червонозаводский суд Харькова вынес решение о форме предварительного заключения братьев Марченко. Они помещены под круглосуточный домашний арест, а также обязаны носить электронные браслеты. Следствие еще не определилось по форме предварительного заключения для еще одного участника схемы - директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя - Олега Обрезанова.

Напомним, в четверг, 21 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины начали сотню обысков у запорожских чиновников.