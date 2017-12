"Южмаш" готовит на 2018 год наращивание промкооперации с США ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) готовит на 2018 год расширение промкооперации с американской Orbital ATK Inc. по программе ракеты-носителя (РН) среднего класса Antares, задействованной в выполнении контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС). Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в руководстве ЮМЗ, в 2018 году предприятие ожидает получение нового, дополнительного заказа американской стороны на поставку в США основной конструкции первой ступени для РН Antares. "На сегодняшний день сотрудничество по программе обеспечивается "Южмашем" в рамках заключенного с американской компанией в 2008 году контракта на поставку 14 основных блоков первой ступени РН Antares. На сегодня 10 из них уже отгружены заказчику, поставка еще четырех изделий запланирована на 2018 год", - сообщил собеседник агентства. "Учитывая, что годовая потребность в РН Antares до 2025 года, по данным американцев, составляет 2 пуска в год, сегодня мы отрабатываем с нашими партнерами планы по оформлению дополнительного заказа на поставку в рамках программы еще 12 основных конструкций первой ступени сверх действующего контракта", - отметил он, уточнив, что, "согласно договоренности, заключение нового контракта с Orbital OTK планируется на 2018 год". Как сообщалось, в 2008 году украинские ГКБ "Южное" и ПО "Южмаш" подписали долгосрочный, сроком до 2019 года, договор с американской Orbital Science Corp. на разработку и изготовление первой ступени РН Antares для доставки грузов на МКС. Изготовление грузовика Cygnus, который обеспечивает доставку грузов к МКС при помощи РН Antares, обеспечила европейская Thales Alenia Space. После аварии РН Antares в октябре 2014 года, Orbital приняла решение о замене ракетного двигателя AJ-26, являющегося модификацией закупленного США в РФ советского НК-33 на РД-181 российского НПО "Энергомаш" (модификация РД-180-ИФ). С 2013 года по программе обеспечено семь пусков РН Antares к МКС, седьмой пуск осуществлен с космодрома на о. Уоллопс (США) в ноябре 2017 года. До конца 2018 года планируется совершить пять пусков, с 2019 по 2024 год – еще шесть. США в связи с введенными в 2014 году Конгрессом ограничениями на ВТС с РФ ввиду аннексии Крыма, до 2019 года планируют полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой. В объявленном в июне 2015 года ВВС США конкурсе по разработке двигателей взамен российских РД-180, приняло участие украинское ГКБ "Южное" (Днепр) со своим новым жидкостным РД-815. В настоящее время Украина и США продолжают переговоры о сотрудничестве в области ракетного двигателестроения. В феврале 2015 года Orbital Sciences Corp. в рамках слияния с американской Aerospace and Defence Groups Alliant Techsystems Inc. вошла в объединенную Orbital ATK. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



