Военное руководство боевиков на Донбассе использует перемирие для активизации деятельности своих диверсионно-разведывательных групп, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. С 00.00 23 декабря в связи с новогодними праздниками в зоне боевых действий на Донбассе объявлено перемирие Фото: ЕРА По его словам, активизация действий противника приводит к потерям в рядах разведчиков боевиков из-за "хаотичного установления российскими инженерными подразделениями минно-взрывных заграждений"."Так, за минувшие сутки при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на собственных минах диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск", – подчеркнул Гуцуляк.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 декабря на переговорах в Минске была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне конфликта на Донбассе с 00.00 23 декабря в связи с новогодними праздниками.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Специальная мониторинговая задача ОБСЕ в 2017 году зафиксировала почти 400 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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