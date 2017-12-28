Военное руководство боевиков на Донбассе использует перемирие для
активизации деятельности своих диверсионно-разведывательных групп,
сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. С
00.00 23 декабря в связи с новогодними праздниками в зоне боевых
действий на Донбассе объявлено перемирие Фото: ЕРА По его словам,
активизация действий противника приводит к потерям в рядах
разведчиков боевиков из-за "хаотичного установления российскими
инженерными подразделениями минно-взрывных заграждений"."Так, за
минувшие сутки при попытке пересечь линию соприкосновения
подорвалась на собственных минах диверсионно-разведывательная
группа российских оккупационных войск", – подчеркнул
Гуцуляк.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.20 декабря на переговорах в Минске
была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне
конфликта на Донбассе с 00.00 23 декабря в связи с новогодними
праздниками.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но
ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Специальная
мониторинговая задача ОБСЕ в 2017 году зафиксировала почти 400
тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе.
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