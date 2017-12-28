|"Шахтер" перерегистрируется в Мариуполе
|28.12.2017 18:00
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Все налоги будут поступать в локальный городской бюджетФутбольный клуб "Шахтер" (Донецк) решил переехать в Мариуполь.
Фото: ukrinform.com
Предприятие официально будет зарегистрировано в Мариуполе, следовательно все налоги будут поступать в локальный городской бюджет, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает LB.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Большая часть этих поступлений, по его словам, пойдет на развитие спорта в городе.
На данный момент "Шахтер" входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины: 2016 отчисления футбольного клуба в бюджет составили 426 млн гривен.
Напомним, что ф утбольний клуб "Сталь" меняет официальную прописку с Каменского на Бучу.
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