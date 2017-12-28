Все налоги будут поступать в локальный городской бюджет

Предприятие официально будет зарегистрировано в Мариуполе, следовательно все налоги будут поступать в локальный городской бюджет, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает LB.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Большая часть этих поступлений, по его словам, пойдет на развитие спорта в городе.

На данный момент "Шахтер" входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины: 2016 отчисления футбольного клуба в бюджет составили 426 млн гривен.