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"Шахтер" перерегистрируется в Мариуполе
28.12.2017 18:00
"Шахтер" перерегистрируется в Мариуполе
Все налоги будут поступать в локальный городской бюджет
Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) решил переехать в Мариуполь.
"Шахтер" перерегистрируется в Мариуполе Фото: ukrinform.com

Предприятие официально будет зарегистрировано в Мариуполе, следовательно все налоги будут поступать в локальный городской бюджет, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает LB.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Большая часть этих поступлений, по его словам, пойдет на развитие спорта в городе.

На данный момент "Шахтер" входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины: 2016 отчисления футбольного клуба в бюджет составили 426 млн гривен.

Напомним, что ф утбольний клуб "Сталь" меняет официальную прописку с Каменского на Бучу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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