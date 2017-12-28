Россия делает все возможное, чтобы население на оккупированной части Донбасса стало забывать об Украине

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает со ссылкой на .

«Россия делает все, чтобы люди забыли, что их государство – это Украина, происходит это по всем направлениям: информационное пространство, товары, услуги, введение рублевой зоны. Таким образом, демонстрируется, что человек подсоединен к России, а не Украине», – отметил министр.

Черныш объяснил на примере, как Россия отрезает Донбасс от Украины.

«Мы увеличили возможность гражданину провести больше товаров с собой для личных нужд, а с той стороны начали быстро ограничивать. Мы сказали, что человек может провезти 75 кг, а там сразу установили 50 кг и даже отдельные группы товаров ограничили. Они боятся, чтобы человек имел даже такую связь, чтобы человек не знал харьковской колбасы, а знала ростовскую или краснодарскую колбасу», – рассказывает министр.

Напомним, в объяснили, что заставит президента Владимира Путина уйти с Донбасса.

«Будет опубликован список не только российских активов, но, я так понимаю, что и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок для того, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе», – заявил глава Павел Климкин.

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