В Соединенных Штатах Америки рыбак попытался спасти пойманную акулу, в результате чего чуть не лишился руки. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент сняли на видео и опубликовали в сети. На ролике видно, как мужчина собирается вытащить снасти из пасти акулы, когда та неожиданно решила его укусить. Рыбак чудом успел убрать руку из пасти, однако все равно получил незначительные ранения.

Он подождал, пока акула полностью успокоится, и достал у нее из пасти крючок. Затем мужчина выпустил ее в океан.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, официальные представители Военно-морских сил Ливии сообщили, что 31 человек умер из-за того, что в водах Средиземного моря опрокинулось два судна , на борту которых пребывали мигранты, направляющиеся в Европу.

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