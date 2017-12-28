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Порошенко назвал условие для покупки российского газа: Если он будет дешевый, честный, не коррупционный
28.12.2017 18:08
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что представители России предлагают Украине покупать их газ. Порошенко: У нас все хорошо Фото: president.gov.ua "20 лет Украина была на игле коррупции и зависимости от российского газа. Помните, как мы встречали предыдущие новые годы? Все время были переговоры о поставках газа в Украину. Все время обвиняли Украину: то мы газ крадем, то мы транзит не можем обеспечить", – отметил он.Порошенко подчеркнул, что сейчас Украина энергетически независима."Они стучат: "Может, возьмете наш газ?" – "Да нет, у нас все хорошо". Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный – пожалуйста. А для чего? Чтобы снизить тариф для наших людей", – заявил президент.Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" перестала закупать газ у российского газового монополиста "Газпром" в ноябре 2015 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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