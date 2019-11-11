11 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Кризис в Боливии: президент Моралес подал в отставку • Россия построит в Крыму два СИЗО, чтобы посадить еще больше – правозащитник • Британская MI5 защищает телефоны депутатов от российских хакеров • Патрульные катера ВМС прошли испытания, экипажи готовили по стандартам НАТО • Ученые США установили главного виновника "эпидемии вейпинга" • Украина на несколько дней превратится в "туманный Альбион" • Мазур заявил, что не принимал участия в боевых действиях в Чечне, а был там как журналиствсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, война, общество, Киев, Донбасс, опросы, реинтеграция. 11 ноября 21политика, война, общество, Киев, Донбасс, опросы, реинтеграция. Хто з ким, коли і на яких умовах може домовитися, щоб на Донбасі настав мир? Вивести російські війська, дати повний доступ міжнародним миротворцям на Донбас, обмін полоненими «всіх на всіх», особлива економічна зона - як це все має статися? Яким мир на сході України бачать прості українці по обидва боки лінії розмежування? Фоторепортажи Популярные теги традиции, животные, досуг, искусство, Верховная Рада, аннексия Крыма, депутаты, соревнования, акции, война, парады, экология, бизнес, протесты, женщины, фотография, праздники, авиация, выборы, оккупация, мода, заводы, политика, церковь, спорт, катастрофы, дети, природа, вера, архитектура, митинги, полиция, люди, Львів, город, фотоконкурсы, футбол, учения, джаз, Саакашвили, Львов, Путин, технологии, знаменитости, столкновения, стихийные бедствия, самолеты, ЗСУ, политики, путешествия, Дмитрий Дятлов, АТО, #Євромайдан, ВСУ, Киев, Нацгвардия, концерты, Майдан, корабли, транспорт, тест-драйв, пейзажи, Динамо, история, солдат, милиция, военная техника, Россия, США, уикенд, Александр Зубко, общество, фестивали, беспорядки, живопись, культура, ВМС, марш, автомобили, Порошенко, Донбасс, дизайн, цирк, фотографы, Карпаты, суд, Шахтер, фотоподборки, юмор, музыка, мир, зима, НАТО, кошки, фотопроект, портрет, выставки, Одесса, Сергей Смоленцев, туризм Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис традиции, животные, досуг, искусство, Верховная Рада, аннексия Крыма, депутаты, соревнования, акции, война, парады, экология, бизнес, протесты, женщины, фотография, праздники, авиация, выборы, оккупация, мода, заводы, политика, церковь, спорт, катастрофы, дети, природа, вера, архитектура, митинги, полиция, люди, Львів, город, фотоконкурсы, футбол, учения, джаз, Саакашвили, Львов, Путин, технологии, знаменитости, столкновения, стихийные бедствия, самолеты, ЗСУ, политики, путешествия, Дмитрий Дятлов, АТО, #Євромайдан, ВСУ, Киев, Нацгвардия, концерты, Майдан, корабли, транспорт, тест-драйв, пейзажи, Динамо, история, солдат, милиция, военная техника, Россия, США, уикенд, Александр Зубко, общество, фестивали, беспорядки, живопись, культура, ВМС, марш, автомобили, Порошенко, Донбасс, дизайн, цирк, фотографы, Карпаты, суд, Шахтер, фотоподборки, юмор, музыка, мир, зима, НАТО, кошки, фотопроект, портрет, выставки, Одесса, Сергей Смоленцев, туризмВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Хто з ким, коли і на яких умовах може домовитися, щоб на Донбасі настав мир? Вивести російські війська, дати повний доступ міжнародним миротворцям на Донбас, обмін полоненими «всіх на всіх», особлива економічна зона - як це все має статися? Яким мир на сході України бачать прості українці по обидва боки лінії розмежування? 11.11.2019



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