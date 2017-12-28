Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие Три человека получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы близко Львова дизель-поезд врезался в автомобиль "скорой помощи". Фото: google.com Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг около 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов Пустомытовского района, - сообщает 28 декабря отдел коммуникации полиции Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV Три человека получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы. Фото: facebook.com/MVS.LVIV Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП , в результате которого погиб человек. Авария произошла на ул. Васильковской близко ВДНХ. В Киеве судья на джипе насмерть сбил пешехода, - СМИ

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