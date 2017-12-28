|Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие
|28.12.2017 18:08
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Три человека получили телесные повреждения, из них двое госпитализированыблизко Львова дизель-поезд врезался в автомобиль "скорой помощи".
Фото: google.com
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг около 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов Пустомытовского района, - сообщает 28 декабря отдел коммуникации полиции Львовской области.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Три человека получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла на ул. Васильковской близко ВДНХ.
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