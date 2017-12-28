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Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие
28.12.2017 18:08
Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие
Три человека получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы
близко Львова дизель-поезд врезался в автомобиль "скорой помощи".
Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие Фото: google.com

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг около 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов Пустомытовского района, - сообщает 28 декабря отдел коммуникации полиции Львовской области.

Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Три человека получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.

Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла на ул. Васильковской близко ВДНХ.

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