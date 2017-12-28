Котенок Бетти Би родился с двумя мордами 10 дней назад в Восточно-Капской провинции ЮАР.

Новость о необычном котенке быстра разлетелась миром. Его хозяйка создала которая привлекает сотни людей, пишет со ссылкой на .

Бетти Би, то есть "двойная Бетти", имеет 2 уха, а между ними - 2 кошачьи морды.

Котенок не имеет ничего общего с сиамскими близнецами. Ее внешность - следствие редкой генетической й болезни - дипрозопии. Она связана с геном "еж", также известным как Hedgehog.

Бетти Би увидела мир 12 декабря. Двое котят, которые родились вместе с ней, вполне нормальные.

Так что котенок имеет 2 рта, он не смог сосать материнское молоко самостоятельно. С первой секунды жизни Бетти Би зависит от человека.

Сейчас у котенка новая хозяйка. Когда она начала выкладывать материалы с котенком на своей странице, его судьба заинтересовала многих пользователей. Женщина создала общество Facebook. В ней преподает информацию о Би-Би. Так ее с любовью называет хозяйка. На страницу подписались более 19 тыс. пользователей.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира