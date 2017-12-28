Денежные средства, полученные от спецконфискации, находятся на счетах Государственной казначейской службы Украины. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Ощадбанка.

"Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в незаконном списании не имеют никаких оснований. Ощадбанк действовал в строгом и безусловном соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

При этом было отмечено, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества.

"Подчеркиваем, что спецконфискация - это возврат активов в собственность государства, что и было сделано", - отметили в Ощадбанке.

Как сообщал MIGnews.com.ua, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых "денег Януковича" , которые были конфискованы в соответствии с Законом Украины "О спецконфискации".

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