Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган
обсудили актуальные вопросы двусторонних украинско-турецких
отношений. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган и Порошенко поговорили по телефону Фото: EPA Порошенко
поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах. Также лидеры
обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений."Лидеры двух
стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении
отношений и стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира