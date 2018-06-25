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Порошенко по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах и обсудил с ним вопросы сотрудничества Украины и Турции
25.06.2018 18:18
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонних украинско-турецких отношений. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эрдоган и Порошенко поговорили по телефону Фото: EPA Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах. Также лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений."Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений и стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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