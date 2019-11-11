В ГПУ заявили о многомиллионных хищениях в Минобороны - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В ГПУ заявили о многомиллионных хищениях в Минобороны
11.11.2019 14:44
ГПУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
минобороны
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