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В ГПУ заявили о многомиллионных хищениях в Минобороны
11.11.2019 14:44
ГПУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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