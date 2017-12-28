Боевики незаконной «ДНР» недавно показали свой «ответ» американскому Barrett, так называемую «антиснайперскую» винтовку «Дончанка». При более внимательном рассмотрении винтовка оказывается переделкой старого советского противотанкового ружья Дегтярева (ПТРД). Переделками советских систем являются и другие «достижения» «оборонно-промышленного комплекса» незаконной «республики», которыми хвастается атаман «ДНР» Александр Захарченко. В реальности же «ОПК ДНР» не способен обеспечить формирования «республики» даже самыми простыми средствами для ведения войны.

О этом пишет журналист Денис Попович, информирует еizvestia.com.

О будущих поставках в Украину мощных американских крупнокалиберных снайперских 12,7-мм винтовок Barrett стало известно на прошлой неделе. Боевики «ДНР» поспешили предъявить свой ответ: буквально через пару дней после известия о Barrett в сети появилось видео, на котором «министр доходов и сборов» незаконной «ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент») тестирует крупнокалиберную винтовку под названием «Дончанка».

Это оружие впервые показали в «ДНР» еще в октябре, позиционируя его как антиснайперскую винтовку калибра 12,7 мм. А после того, как стало известно о Barrett, даже центральные российские СМИ разрекламировали «Дончанку» как ответ на знаменитые американские снайперские винтовки.

Однако при более внимательном рассмотрении видео с участием «Ташкента» становится понятно, что «Дончанка» не только не годится для антиснайперской борьбы, но и вообще не является винтовкой. Изделие «ОПК ДНР» не имеет оптического прицела и представляет собой однозарядную систему, тогда как наличие оптики является обязательным условием для снайперской стрельбы, а практически все современные винтовки являются многозарядными системами. Кроме того, конструкция затвора роднит «Дончанку» со старым советским противотанковым ружьем Дегтярева калибра 14,5 мм. Оно было принято на вооружение в СССР еще в 1941 году и в дальнейшем использовалось для борьбы с немецкой бронетехникой. Переделкой старого ПТРД «Дончанка», собственно говоря, и является – просто боевики модифицировали старое советское оружие, снабдив его стволом калибра 12,7 мм.

Известный российский волонтер Андрей Морозов (kenigtiger), снабжающий боевиков «ДНР» и «ЛНР» различным оборудованием, также подтвердил, что «Дончанка» – не противоснайперская винтовка: «Собственного производства снайперских 12,7-мм стволов в «республиках» нет. «Строятся» все эти аппараты вокруг стволов от 12,7-мм пулеметов НСВТ «Утес».

Морозов также отметил, что баллистические свойства «Дончанки» сопоставимы с баллистикой пулемета «Утес». Этот пулемет – довольно мощное и дальнобойное оружие, прицельная дальность стрельбы из него по наземным целям достигает 2 километров (винтовка Barrett эффективна на расстоянии около 1800 метров), однако вряд ли «гибрид» ПТРД и «Утеса» обладает выдающейся дальнобойностью и точностью. Здесь стоит отметить, что и оригинальный ПТРД был эффективен на дальности около 500 метров, следовательно конкурентом Barrett его считать нельзя, да и не нужно, поскольку это изделия совершенно различных эпох.

Еще одной проблемой «ОПК ДНР», о которой говорит российский волонтер, является отсутствие специальных снайперских 12,7-мм боеприпасов. Для своих поделок боевики будут вынуждены использовать пулеметные боеприпасы, которые не годятся для снайперской стрельбы. Тогда как американские винтовки будут поставляться в Украину вместе со всеми необходимыми комплектующими, аксессуарами и главное – с необходимыми боеприпасами.

«Дончанка» – не единственный «успех» донецкой «оборонки», которым успел похвастаться атаман «ДНР» Александр Захарченко. Ранее он демонстрировал самопальный пистолет «Оплот» со сменным стволом калибра 7,62 и 9-мм, который оказался переделкой старого советского пистолета ТТ. Также Захарченко утверждал, что в «ДНР» производятся минометы, однако и миномет нельзя назвать высокотехнологичным оружием.

Андрей Морозов критически относится к тому, что боевики начали называть «ОПК ДНР». По его словам, предприятия «республики» не способны обеспечить формирования «ДНР» куда более простыми вещами, чем стволы к винтовкам и снайперские патроны. Например, маскировочными сетями и зимними маскхалатами, а также удобным шанцевым инструментом для рытья окопов. «В войсках недостаток банального полевого телефонного кабеля, не говоря уже об аппаратах и коммутаторах», – добавил kenigtiger.

Однако если предприятия ОРДЛО не способны снабжать боевиков таким простым снаряжением, то это могли бы делать российские кураторы, поставляющие на Донбасс оружие и боеприпасы. То, что этого не происходит, лишний раз свидетельствует о том, что в РФ относятся к боевикам на Донбассе как к «пушечному мясу». На этом фоне и Barrett, и тем более ПТРК Javelin, поставки которого в Украину в рамках американской военной помощи также ожидаются, будут представлять огромную проблему для формирований «Л/ДНР». Дело в том, что танковый парк боевиков состоит из старых модификаций танков Т-64 и Т-72, которые поставляются в ОРДЛО из России. А противотанковые ракеты Javelin особенно эффективны именно против этих танков – между тем вряд ли россияне захотят «утилизировать» на Донбассе свою новейшую бронетехнику.

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