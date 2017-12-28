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В Киеве установят мемориальную доску Герою Украины Шаповалу
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28.12.2017 18:16
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На улице Михаила Максимовича появится мемориальная доска,
посвященная убитому начальнику спецрезерва Главного управления
разведки Министерства обороны Максиму Шаповалу, сообщили в
управлении разведки Минобороны. В Киеве появится мемориальная доска
памяти Максима Шаповала Фото из личного архива Максима Шаповала "В
честь украинского разведчика, Героя Украины, генерал-майора Максима
Шаповала установят мемориальную доску на фасаде дома по адресу:
Киев, улица Михаила Максимовича, 3г", – рассказали в
украинской разведке.Отмечается, что департаменту культуры Киевской
городской государственной администрации поручено определить
источники финансирования и обеспечить изготовление и установку
мемориальной доски согласно эскизам, предоставленным Главным
управлением разведки Минобороны.27 июня 2017 года в Соломенском
районе Киева был взорван автомобиль, в котором находился
Шаповал.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что
в организации убийства Шаповала подозреваются спецслужбы
РФ.Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщил,
что Шаповал был командиром глубинной разведки и добывал
доказательства причастности России к вооруженной агрессии
против Украины.7 сентября президент Украины Петр Порошенко
присвоил Шаповалу звание Героя Украины (посмертно).
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