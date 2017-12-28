На улице Михаила Максимовича появится мемориальная доска, посвященная убитому начальнику спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Максиму Шаповалу, сообщили в управлении разведки Минобороны. В Киеве появится мемориальная доска памяти Максима Шаповала Фото из личного архива Максима Шаповала "В честь украинского разведчика, Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала установят мемориальную доску на фасаде дома по адресу: Киев, улица Михаила Максимовича, 3г", – рассказали в украинской разведке.Отмечается, что департаменту культуры Киевской городской государственной администрации поручено определить источники финансирования и обеспечить изготовление и установку мемориальной доски согласно эскизам, предоставленным Главным управлением разведки Минобороны.27 июня 2017 года в Соломенском районе Киева был взорван автомобиль, в котором находился Шаповал.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Шаповала подозреваются спецслужбы РФ.Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщил, что Шаповал был командиром глубинной разведки и добывал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины.7 сентября президент Украины Петр Порошенко присвоил Шаповалу звание Героя Украины (посмертно). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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