Поставки из РФ могут привести к снижению тарифов

"Что случилось в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они [Россия] стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честно, не коррупционный - пожалуйста", - сказал он во время рабочей поездки в Одесскую область, передает "Интерфакс-Украина ".

При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власть Украины готова пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, Украина должна будет возобновить закупки российского газа и в последние два года действия контракта (2018-2019) отбирать и оплатить 5 млрд куб. м газа.

25 ноября исполнилось два года с того дня, когда Украина импортировала последние объемы российского газа. Отказ от российского газа из-за его дороговизны позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогазом". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.